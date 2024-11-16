россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии Ивая Такеши. Говорили о поддержке Украины, привлечении Северной Кореи к войне против Украины и новом пакете поддержки, передает УНН.

"...встретился с министром иностранных дел Японии: он с визитом в Украине. И важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии - визит в Украину. Это и символично - относительно наших отношений, Украины и Японии, - и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. С начала полномасштабной войны - 12 миллиардов долларов.

"Япония - настоящий лидер в Азии в защите международного порядка, основанного на правилах, и просто жизни людей. Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником россии и помогает путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и москвы. россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", - добавил Зеленский.

По его словам, есть новый пакет поддержки от Японии.

"Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии об усилении санкций против россии, о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир. Мы готовимся и к разговору с новым Премьер-министром Японии", - резюмировал Зеленский.

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