россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 115106 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 120902 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 127470 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 127836 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 113575 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 105602 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 126128 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107519 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 116021 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116835 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 22736 просмотра
Погода в Украине: последние теплые выходные в этом году

Погода в Украине: последние теплые выходные в этом году

 • 19278 просмотра
Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас

Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас

 • 29604 просмотра
США пообещали не прекращать усилия по наказанию за военные преступления в войне рф против Украины

США пообещали не прекращать усилия по наказанию за военные преступления в войне рф против Украины

 • 22625 просмотра
Австрия без российского газа: МИД Украины прокомментировал энергетический шантаж рф

Австрия без российского газа: МИД Украины прокомментировал энергетический шантаж рф

 • 38880 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 115106 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 110446 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 119778 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 126128 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 137850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 62010 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 65240 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 66726 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 57529 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 49741 просмотра
Актуальное
россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии

россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии

Киев  •  УНН

 • 3489 просмотра

Read in English

Президент Украины провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Японии Ивая Такеши. Обсудили новый пакет поддержки, угрозы от сотрудничества КНДР с рф и дальнейшее экономическое сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии Ивая Такеши. Говорили о поддержке Украины, привлечении Северной Кореи к войне против Украины и новом пакете поддержки, передает УНН.

"...встретился с министром иностранных дел Японии: он с визитом в Украине. И важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии - визит в Украину. Это и символично - относительно наших отношений, Украины и Японии, - и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. С начала полномасштабной войны - 12 миллиардов долларов.

"Япония - настоящий лидер в Азии в защите международного порядка, основанного на правилах, и просто жизни людей. Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником россии и помогает путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и москвы. россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", - добавил Зеленский.

По его словам, есть новый пакет поддержки от Японии.

"Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии об усилении санкций против россии, о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир. Мы готовимся и к разговору с новым Премьер-министром Японии", - резюмировал Зеленский.

Украина и Япония готовятся подписать соглашение о защите инвестиций - Шмыгаль25 сент. 2024, 14:58 • 18998 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина