В России объявили о выполнении полета второго прототипа среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, который, согласно утверждениям министерства промышленности России, "полностью изготовлен из российских компонентов".

В РФ проведен испытательный полет реактивного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Самолет взлетел с иркутского авиационного завода. Во время полета были испытаны новые бортовые системы и турбовентиляторные двигатели ПД-14.

Отмечается, что самолет MC-21, имеющий запас примерно на 175 мест, предназначен для замены самолетов западных производителей Airbus и Boeing в будущем. Вопреки санкциям, этот самолет, как утверждает министерство промышленности России, "построен из отечественных компонентов". Соответствующий шаг в РФ расценивают как успешные усилия по достижению производства самолетов "независимо от западных производителей".

Как отмечает Reuters, российская авиационная промышленность доказала в этом году свою способность к августу поставить только один из 15 самолетов, запланированных на этот год. По словам инсайдера, первоначальная версия МС-21 с исключительно российскими деталями была тяжелее, имела ограниченную дальность полета и более высокий расход топлива, пишет издание.

Служба внешней разведки Украины сообщала, что до 2030 года Россия потеряет сотни самолетов из-за санкций, делающих невозможным техническое обслуживание.

