Россия совершила испытательный полет пассажирского самолета МС-21 из якобы "полностью российских компонентов"
Киев • УНН
В России объявили о полете второго прототипа пассажирского самолета МС-21, который, по утверждению министерства промышленности, полностью изготовлен из российских компонентов. Самолет взлетел с иркутского авиационного завода, испытав новые бортовые системы и двигатели ПД-14.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В РФ проведен испытательный полет реактивного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Самолет взлетел с иркутского авиационного завода. Во время полета были испытаны новые бортовые системы и турбовентиляторные двигатели ПД-14.
Отмечается, что самолет MC-21, имеющий запас примерно на 175 мест, предназначен для замены самолетов западных производителей Airbus и Boeing в будущем. Вопреки санкциям, этот самолет, как утверждает министерство промышленности России, "построен из отечественных компонентов". Соответствующий шаг в РФ расценивают как успешные усилия по достижению производства самолетов "независимо от западных производителей".
Как отмечает Reuters, российская авиационная промышленность доказала в этом году свою способность к августу поставить только один из 15 самолетов, запланированных на этот год. По словам инсайдера, первоначальная версия МС-21 с исключительно российскими деталями была тяжелее, имела ограниченную дальность полета и более высокий расход топлива, пишет издание.
Напомним
Служба внешней разведки Украины сообщала, что до 2030 года Россия потеряет сотни самолетов из-за санкций, делающих невозможным техническое обслуживание.
