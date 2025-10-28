рф здійснила випробувальний політ пасажирського літака МС-21 з нібито "повністю російських компонентів"

В росії оголосили про виконання польоту другого прототипу середньомагістрального пасажирського літака MC-21, який відповідно до тверджень міністерства промисловості росії, "повністю виготовлений з російських компонентів".

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У рф проведено випробувальний політ реактивного середньомагістрального пасажирського літака МС-21. Літак злетів з іркутського авіаційного заводу. Під час польоту були випробувані нові бортові системи та турбовентиляторні двигуни ПД-14.

Зазначається, що літак MC-21, який має запас приблизно на 175 місць,призначений для заміни літаків західних виробників Airbus та Boeing у майбутньому. Всупереч санкціям, цей літак, як стверджує міністерство промисловості росії, "побудовано з вітчизняних компонентів". Відповідний крок, у рф розцінюють як успіше зусилля щодо досягнення виробництва літаків "незалежно від західних виробників".

Як зазначає Reuters, російська авіаційна промисловість довела у цьому році свою спроможність до серпня поставити лише один із 15 літаків, запланованих на цей рік. За словами інсайдера, початкова версія МС-21 з виключно російськими деталями була важчою, мала обмежену дальність польоту та вищу витрату палива, пише видання.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що до 2030 року росія втратить сотні літаків через санкції, що унеможливлюють технічне обслуговування.

