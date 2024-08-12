Россия разместила корабли с ракетами 'Калибр' в Черном и Средиземном морях

По состоянию на 06:00 12 августа 2024 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с максимальным залпом до четырех ракет. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

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В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано. В Средиземном море обнаружены два вражеских корабля, один из которых также является носителем крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до четырех ракет.

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении Босфора. В обратном направлении, в Азовское море, прошло 11 судов, из которых 4 прибыли из Босфора.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих кораблях.

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