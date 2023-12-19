россия потеряла почти 90% регулярной армии и живет в долг перед КНДР: Подоляк об успехах Украины на фронте

Несмотря на то, что Украина уничтожила значительную часть штатных войск рф, ликвидировала распиаренные военные бригады и два года сдерживает российскую агрессию в медиа до сих пор говорят о неуспешном наступлении Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По его словам, россия потеряла свои элитные части войск десант, морпехи, спецподразделения, контракт. ВСУ уничтожили 87% регулярной армии рф, в которую накануне полномасштабного вторжения было вложено немало финансов.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента, напомнил, что сегодня россия вынуждена выводить остатки своего "черноморского флота" в бухты Новороссийска.

России истерично ищет снаряды/амуницию где угодно и живет уже в долг перед КНДР. России проводит бесконечный рекрутинг в своих вечных лагерных зонах, отправляя зэков на войну. России нет ни малейшего продвижения нигде, заваливая все трупами и сожженными остовами своей бронетехники - заявил Михаил Подоляк.

Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

Он также раскритиковал медиа, которые говорят о неудачном наступлении Украины, на фоне ее достижений на фронте.

Мы продолжаем упорно читать в медиа удивительные рассказы о том, что украинское наступление не так успешно, как могло бы быть (если за основу брать классический двухчасовой голливудский блокбастер), и что, видимо, надо начинать договариваться с... убийцей, который сам в шоке. Странно. И еще раз странно - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он пояснил, что такие заявления не только демотивируют избирателей и политиков, но и дают России надежду на то, что ей удастся избежать ответственности.

У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию

Он отметил, что следует справедливо описывать ситуацию, которая возникала на поле боя.

И расскажем, к примеру, куда исчезли целые орденоносные гвардейские российские дивизии и что случилось с ключевыми полевыми генералами Теплинским, Завадским и еще десятком? Потому что объективная картина войны несколько иная, и, несмотря на все сложности, Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской России - подытожил Михаил Подоляк.

Напомним,

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что из-за нехватки западной помощи Вооруженным силам Украины приходится сворачивать часть операций на поле боя.