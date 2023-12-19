Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  10120 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  106489 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  111551 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  110844 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  138326 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  140019 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  135992 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  131401 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  122755 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114571 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107516 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195487 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237489 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246984 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203030 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

  •  116652 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

  •  106252 просмотра
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  79682 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  62238 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  43942 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yermak-pokazal-kak-ukrainskie-voini-unichtozhayut-okkupantov-na-levom-beregu-khersonshchini

Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 10:00  •  21918 просмотра

Read in English

Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.

Украинские Силы обороны с коптеров уничтожают врага, а также технику оккупантов на левом берегу Херсонской области. Видео работы по позициям оккупантов опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

"Левый берег Херсонщины. Наши воины с коптеров уничтожают врага", - написал Ермак, прикрепив соответствующее видео.

На кадрах видно, как дрон работает по позициям оккупантов, а также по технике и вооружению.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 348 300 человек, 5798 танков и тысяч единиц другой военной техники.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Єрмак показав, як українські воїни нищать окупантів на лівому березі Херсонщини
Yermak showed how Ukrainian soldiers are destroying the occupiers on the left bank of the Kherson region
Новости по теме

Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.

Война •   •  21918 просмотра
Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.

Экономика •   •  20657 просмотра
В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"

Мост киевского метрополитена, соединяющий берега Днепра, нуждается в ремонте, что грозит частичным закрытием красной линии. Средства выделяются на оценку ремонта и потенциальное закрытие моста.

Общество •   •  16763 просмотра
Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"

Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

Google выплатит $700 миллионов для урегулирования судебного иска относительно монополии Play Store, из которых $630 миллионов - американским потребителям и $70 миллионов - государственным фондам. Соответствующие потребители получат не менее 2 долларов каждый.

Технологии •   •  17374 просмотра
Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ

В российских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был активирован план "Ковер", который перенаправлял рейсы в "Шереметьево" в связи с временными ограничениями.

Новости Мира •   •  16716 просмотра
В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ

Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

В 2023 году рождественский стол в Украине будет стоить примерно 970 гривен, при этом цены вырастут на 8-10%. Праздничное меню включает традиционные блюда, такие как кутья и узвар, а самой дорогой позицией является жареная рыба.

Общество •   •  21654 просмотра
Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.

Новости Мира •   •  12363 просмотра
Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

Российские военные корабли не были развернуты в Черном море уже более трех недель, начиная с 29 ноября, в основном из-за погодных условий и украинских ударов. Однако угроза ракетных атак сохраняется, поскольку корабли вооружены и находятся в состоянии боевой готовности.

Война •   •  20023 просмотра
россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.

Война •   •  24865 просмотра
Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров

У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию

Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.

Война •   •  32691 просмотра
У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию