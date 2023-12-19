Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области
Киев • УНН
Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.
Украинские Силы обороны с коптеров уничтожают врага, а также технику оккупантов на левом берегу Херсонской области. Видео работы по позициям оккупантов опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
"Левый берег Херсонщины. Наши воины с коптеров уничтожают врага", - написал Ермак, прикрепив соответствующее видео.
На кадрах видно, как дрон работает по позициям оккупантов, а также по технике и вооружению.
Напомним,
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 348 300 человек, 5798 танков и тысяч единиц другой военной техники.
Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области
Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.
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