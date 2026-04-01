$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 28159 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 25440 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 54307 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 44164 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 38000 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Старлинк
Социальная сеть

Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 - СМИ

Киев • УНН

 • 4112 просмотра

Российские милблогеры сообщили о потере самолета Су-34. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил уничтожение вражеской авиации.

Воздушно-космические силы рф потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российских милблогеров.

Подробности

В частности, черно-белое изображение самолета обнародовал Fighterbomber. При этом никаких других подробностей он не указал.

Вечного полета, брат...

- подписал фото Fighterbomber.

Между тем Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета пока не подтверждали.

Напомним

Накануне в минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.

рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428.01.26, 22:56 • 14609 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия