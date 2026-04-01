Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 - СМИ
Киев • УНН
Российские милблогеры сообщили о потере самолета Су-34. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил уничтожение вражеской авиации.
Воздушно-космические силы рф потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российских милблогеров.
Подробности
В частности, черно-белое изображение самолета обнародовал Fighterbomber. При этом никаких других подробностей он не указал.
Вечного полета, брат...
Между тем Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета пока не подтверждали.
Напомним
Накануне в минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428.01.26, 22:56 • 14623 просмотра