Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 - СМИ

Киев • УНН

 • 16313 просмотра

Российские милблогеры сообщили о потере самолета Су-34. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил уничтожение вражеской авиации.

Воздушно-космические силы рф потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российских милблогеров.

Подробности

В частности, черно-белое изображение самолета обнародовал Fighterbomber. При этом никаких других подробностей он не указал.

Вечного полета, брат...

- подписал фото Fighterbomber.

Между тем Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета пока не подтверждали.

Напомним

Накануне в минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.

рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428.01.26, 22:56 • 14619 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия