Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 - СМИ

Российские милблогеры сообщили о потере самолета Су-34. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил уничтожение вражеской авиации.

Воздушно-космические силы рф потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российских милблогеров.

В частности, черно-белое изображение самолета обнародовал Fighterbomber. При этом никаких других подробностей он не указал.

Вечного полета, брат...

- подписал фото Fighterbomber.

Между тем Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета пока не подтверждали.

Накануне в минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.

рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия