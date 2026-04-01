ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.6м/с
63%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Сергей Ребров
Пит Хегсетх
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Германия
Великобритания
Крым
Реклама
УНН Lite
Бренды не спасают - как выглядеть дорого без люкса - секреты известной стилисткиPhoto07:36 • 4086 просмотра
SOWA откровенно рассказала о темной стороне вокальных конкурсов07:16 • 4718 просмотра
"Это просто короткая вспышка, которая быстро угасает" - популярный украинский певец о хайпе в музыкеPhoto06:57 • 5378 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 30629 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 27786 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дія (сервис)
Старлинк

Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 - СМИ

Киев • УНН

 • 6458 просмотра

Российские милблогеры сообщили о потере самолета Су-34. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил уничтожение вражеской авиации.

Воздушно-космические силы рф потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российских милблогеров.

Подробности

В частности, черно-белое изображение самолета обнародовал Fighterbomber. При этом никаких других подробностей он не указал.

Вечного полета, брат...

- подписал фото Fighterbomber.

Между тем Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета пока не подтверждали.

Напомним

Накануне в минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.

рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия