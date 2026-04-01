росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 - ЗМІ
Київ • УНН
російські мілблогери повідомили про втрату літака Су-34. Генштаб ЗСУ наразі офіційно не підтвердив знищення ворожої авіації.
Повітряно-космічні сили рф втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє УНН із посиланням на російських мілблогерів.
Деталі
Зокрема, чорно-біле зображення літака оприлюдив Fighterbomber. Водночас жодних інших подробиць він не вказав.
Вічного польоту, брате...
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України інформацію про знищення ворожого літака наразі не підтверджували.
Нагадаємо
Напередодні у міноборони рф повідомили про втрату зв'язку з повітряним судном над півостровом. Доля екіпажу невідома, за даними ЗМІ, на борту перебувало 30 військових рф.
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428.01.26, 22:56 • 14606 переглядiв