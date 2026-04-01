росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 - ЗМІ

Повітряно-космічні сили рф втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє УНН із посиланням на російських мілблогерів.

Зокрема, чорно-біле зображення літака оприлюдив Fighterbomber. Водночас жодних інших подробиць він не вказав.

Вічного польоту, брате... - підписав фото Fighterbomber.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України інформацію про знищення ворожого літака наразі не підтверджували.

Напередодні у міноборони рф повідомили про втрату зв'язку з повітряним судном над півостровом. Доля екіпажу невідома, за даними ЗМІ, на борту перебувало 30 військових рф.

