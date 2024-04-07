россия пока не может минировать акваторию Черного моря - Плетенчук

российские оккупанты по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию Черного моря. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Основной опасностью остается - минная опасность в результате деятельности агрессора в Черном море. По этому поводу у нас происходят постоянно соответствующие действия. Постоянно патрулируем акваторию, в случае нахождения подобных предметов уничтожаем, обезвреживаем, - сказал Плетенчук.

Детали

По его словам, в прошлом году было несколько инцидентов связанных с заминированием Черного моря, однако без жертв.

В этом году у нас ситуация уже немножко лучше. В первую очередь, потому что россияне в принципе по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию, - отметил Плетенчук.

Дополнение

После атак ВСУ на оккупированный Крым, россияне перебросили часть флота в Новороссийск, где в попытках усилить безопасность закрыли вход в гавань баржами и боновыми заграждениями.