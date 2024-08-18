Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей

По состоянию на утро воскресенья, 18 августа, российская оккупационная армия завела все свои корабли в Черном и Азовском морях к местам базирования Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации военных, по состоянию на 06:00 в Черном море не фиксируется вражеских кораблей. Такая же ситуация в Азовском море.

В то же время в Средиземном море на дежурстве находится один российский корабль, который не является ракетоносителем.

Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них два двигались из пролива Босфор.

Присутність російського підводного човна в Чорному морі лише для "галочки" – Плетенчук