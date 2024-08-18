Россия отвела все корабли из Черного и Азовского морей
Киев • УНН
По состоянию на 18 августа российские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море на дежурстве находится один российский корабль, который не является ракетоносителем.
По состоянию на утро воскресенья, 18 августа, российская оккупационная армия завела все свои корабли в Черном и Азовском морях к местам базирования Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, передает УНН.
Детали
По информации военных, по состоянию на 06:00 в Черном море не фиксируется вражеских кораблей. Такая же ситуация в Азовском море.
В то же время в Средиземном море на дежурстве находится один российский корабль, который не является ракетоносителем.
Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 9 судов, из них два двигались из пролива Босфор.
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