Присутствие российской подводной лодки в Черном море лишь для "галочки" - Плетенчук

россия продолжает демонстрировать свое присутствие в Черном море с помощью подводных лодок, оснащенных ракетами, поскольку глубина моря позволяет проводить такие операции. Это происходит на фоне того, что российские военные были вынуждены покинуть Азовское море. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За присутствие подводной лодки в Черном море, таким образом россияне могут поставить хотя бы одну такую "галочку". Азов они вынуждены были покинуть. Там подводной лодкой не разгонишься - потому что там глубина максимальная 15 метров, то ей даже в надводном положении будет тесновато. А в Черном море глубина позволяет в принципе присутствовать. Вот они пытаются это присутствие демонстрировать таким образом. Выходить надводными лодками у них желания особого нет - говорит Плетенчук.

Он отмечает, что россияне не могут себе позволить выйти в море большим количеством единиц.

"Уже долгое время выходить они могут только подводными лодками, на который может нести до 4 ракет. Применять эти ракеты, как отдельную систему вооружения для них не эффективны", - говорит Плетенчук.

Он добавляет, что Калибры россияне могут использовать только во время комбинированных атак, только для нагрузки украинского ПВО, а использование Крыма, как платформу для запуска шахедов, уже снизили до нуля.

Напомним

По состоянию на утро четверга, 17 августа, российская армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр".