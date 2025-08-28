Россия отвечает на мирные призывы ракетами: в ЕС осудили массированный удар по Киеву и Украине
Киев • УНН
Массированный ночной удар по Киеву вызвал жесткие заявления ЕС, назвав атаку преднамеренной эскалацией. Пострадало представительство ЕС, погибли люди, более 30 раненых.
Массированный ночной удар по Киеву вызвал волну жестких заявлений со стороны Европейского Союза. Высокие представители ЕС, среди которых Кая Каллас, Катарина Матернова и Марта Кос, назвали атаку преднамеренной эскалацией, демонстрирующей отказ Москвы от мира и сознательный выбор террора.
Об этом дипломаты написали на своих страницах в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, применив дроны и баллистические ракеты. В результате атаки погибли люди, их точное количество сейчас устанавливается, более 30 получили ранения. Повреждены десятки зданий, среди них и помещение Представительства ЕС в Украине, которое серьезно пострадало от ударной волны.
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что это нападение стало показателем сознательной эскалации со стороны Кремля.
Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночное нападение на Киев демонстрирует преднамеренный выбор эскалации и насмешку над мирными усилиями. Россия должна прекратить убийства и вести переговоры
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига поблагодарил Каллас за четкую позицию и подчеркнул необходимость решительной международной реакции.
Спасибо за вашу четкую позицию. Вы абсолютно правы, Россия делает это намеренно. Нужен скоординированный трансатлантический ответ и давление на Москву, чтобы доказать, что она не может избежать наказания за такое жестокое неприятие мирных усилий
Похожей позиции придерживается и посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая подчеркнула, что обстрел Киева стал "настоящим ответом России на мирные инициативы".
"Мир" России прошлой ночью: массированный удар по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос также осудила действия Кремля, заявив, что удары по столице свидетельствуют об отказе от любого мирного диалога.
Я решительно осуждаю эти жестокие нападения, которые являются четким признаком того, что Россия отвергает мир и выбирает террор
Европейские дипломаты отмечают: атака на Киев в очередной раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в завершении войны, а вместо этого пытается сорвать любые мирные инициативы.
Напомним
Во время атаки на Киев погибло 12 человек, среди них трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. Около 50 человек обратились к врачам, 40 госпитализированы.
Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два "Кинжала". Украинская ПВО сбила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".