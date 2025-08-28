Россия отвечает на мирные призывы ракетами: в ЕС осудили массированный удар по Киеву и Украине

Массированный ночной удар по Киеву вызвал волну жестких заявлений со стороны Европейского Союза. Высокие представители ЕС, среди которых Кая Каллас, Катарина Матернова и Марта Кос, назвали атаку преднамеренной эскалацией, демонстрирующей отказ Москвы от мира и сознательный выбор террора.

Об этом дипломаты написали на своих страницах в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, применив дроны и баллистические ракеты. В результате атаки погибли люди, их точное количество сейчас устанавливается, более 30 получили ранения. Повреждены десятки зданий, среди них и помещение Представительства ЕС в Украине, которое серьезно пострадало от ударной волны.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что это нападение стало показателем сознательной эскалации со стороны Кремля.

Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночное нападение на Киев демонстрирует преднамеренный выбор эскалации и насмешку над мирными усилиями. Россия должна прекратить убийства и вести переговоры – написала европейская представительница.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига поблагодарил Каллас за четкую позицию и подчеркнул необходимость решительной международной реакции.

Спасибо за вашу четкую позицию. Вы абсолютно правы, Россия делает это намеренно. Нужен скоординированный трансатлантический ответ и давление на Москву, чтобы доказать, что она не может избежать наказания за такое жестокое неприятие мирных усилий – сообщил Сибига.

Похожей позиции придерживается и посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая подчеркнула, что обстрел Киева стал "настоящим ответом России на мирные инициативы".

"Мир" России прошлой ночью: массированный удар по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия – написала у себя на странице Матернова.

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос также осудила действия Кремля, заявив, что удары по столице свидетельствуют об отказе от любого мирного диалога.

Я решительно осуждаю эти жестокие нападения, которые являются четким признаком того, что Россия отвергает мир и выбирает террор – прокомментировала ночные события Кос.

Европейские дипломаты отмечают: атака на Киев в очередной раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в завершении войны, а вместо этого пытается сорвать любые мирные инициативы.

Напомним

Во время атаки на Киев погибло 12 человек, среди них трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. Около 50 человек обратились к врачам, 40 госпитализированы.

Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два "Кинжала". Украинская ПВО сбила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".