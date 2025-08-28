$41.320.08
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
росія відповідає на мирні заклики ракетами: в ЄС засудили масований удар по Києву та Україні

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Масований нічний удар по Києву спричинив жорсткі заяви ЄС, назвавши атаку навмисною ескалацією. Постраждало представництво ЄС, загинули люди, понад 30 поранених.

росія відповідає на мирні заклики ракетами: в ЄС засудили масований удар по Києву та Україні

Масований нічний удар по Києву спричинив хвилю жорстких заяв з боку Європейського Союзу. Високі представники ЄС, серед яких Кая Каллас, Катаріна Матернова та Марта Кос, назвали атаку навмисною ескалацією, що демонструє відмову Москви від миру й свідомий вибір терору.

Про це дипломатки написали на своїх сторінках у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

У ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок атаки загинули люди, їх точна кількість наразі встановлюється, понад 30 отримали поранення. Пошкоджені десятки будівель, серед них і приміщення Представництва ЄС в Україні, яке серйозно постраждало від ударної хвилі.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що цей напад став показником свідомої ескалації з боку Кремля.

Поки світ шукає шлях до миру, росія відповідає ракетами. Нічний напад на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль. росія повинна припинити вбивства та вести переговори

– написала європейська представниця.

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга подякував Каллас за чітку позицію та підкреслив необхідність рішучої міжнародної реакції.

Дякую за вашу чітку позицію. Ви абсолютно праві, росія робить це навмисно. Потрібна скоординована трансатлантична відповідь і тиск на москву, щоб довести, що вона не може уникнути покарання за таке жорстоке неприйняття мирних зусиль

– повідомив Сибіга.

Схожої позиції дотримується і посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка підкреслила, що обстріл Києва став "справжньою відповіддю Росії на мирні ініціативи".

"Мир" росії минулої ночі: масований удар по Києву безпілотниками та балістичними ракетами. Це справжня відповідь москви на мирні зусилля

– написала у себе на сторінці Матернова.

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос також засудила дії кремля, заявивши, що удари по столиці свідчать про відмову від будь-якого мирного діалогу.

Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, які є чіткою ознакою того, що росія відкидає мир і обирає терор

– прокоментувала нічні події Кос.

Європейські дипломати наголошують: атака на Київ вкотре демонструє, що москва не зацікавлена у завершенні війни, а натомість намагається зірвати будь-які мирні ініціативи.

Нагадаємо

Під час атаки на Київ загинуло 12 людей, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Близько 50 осіб звернулися до лікарів, 40 госпіталізовано.

Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

Степан Гафтко

Війна в Україні
Кая Каллас
Х-47М2 «Кинджал»
Європейський Союз
Україна
Київ