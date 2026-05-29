29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
россия оправдывается за дрон в Румынии и обвиняет Украину в "провокации" - ЦПД

Киев • УНН

 • 348 просмотра

рф обвиняет Украину в провокации после попадания своего дрона в дом в Румынии. Минобороны Румынии официально подтвердило нарушение авиапространства.

российская пропаганда развернула дезинформационную кампанию, пытаясь снять с себя ответственность за попадание своего беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

По данным Центра, вражеские ресурсы действуют по классическому сценарию "отражения": они заявляют, что инцидент является якобы "спланированной провокацией Украины", цель которой — "втягивание НАТО в войну".

Попытки россии оправдаться разбиваются о четкую и консолидированную позицию Румынии, НАТО и Европейского Союза. Министерство национальной обороны Румынии официально подтвердило, что российский дрон залетел в воздушное пространство страны во время ночной массированной атаки рф на приграничную портовую инфраструктуру Украины.

"Действия россии становятся все более опасными для государств Европы, а регулярные вторжения боевых воздушных целей рф в воздушное пространство европейских стран являются прямой угрозой безопасности всего региона. Никакие информационные манипуляции Кремля не способны скрыть тот факт, что именно россия является главной угрозой для безопасности и стабильности на Европейском континенте", — подчеркивают в Центре.

