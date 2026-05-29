россия оправдывается за дрон в Румынии и обвиняет Украину в "провокации" - ЦПД

российская пропаганда развернула дезинформационную кампанию, пытаясь снять с себя ответственность за попадание своего беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

По данным Центра, вражеские ресурсы действуют по классическому сценарию "отражения": они заявляют, что инцидент является якобы "спланированной провокацией Украины", цель которой — "втягивание НАТО в войну".

Попытки россии оправдаться разбиваются о четкую и консолидированную позицию Румынии, НАТО и Европейского Союза. Министерство национальной обороны Румынии официально подтвердило, что российский дрон залетел в воздушное пространство страны во время ночной массированной атаки рф на приграничную портовую инфраструктуру Украины.

Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон

"Действия россии становятся все более опасными для государств Европы, а регулярные вторжения боевых воздушных целей рф в воздушное пространство европейских стран являются прямой угрозой безопасности всего региона. Никакие информационные манипуляции Кремля не способны скрыть тот факт, что именно россия является главной угрозой для безопасности и стабильности на Европейском континенте", — подчеркивают в Центре.

