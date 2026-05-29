россия оправдывается за дрон в Румынии и обвиняет Украину в "провокации" - ЦПД
Киев • УНН
рф обвиняет Украину в провокации после попадания своего дрона в дом в Румынии. Минобороны Румынии официально подтвердило нарушение авиапространства.
российская пропаганда развернула дезинформационную кампанию, пытаясь снять с себя ответственность за попадание своего беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Детали
По данным Центра, вражеские ресурсы действуют по классическому сценарию "отражения": они заявляют, что инцидент является якобы "спланированной провокацией Украины", цель которой — "втягивание НАТО в войну".
Попытки россии оправдаться разбиваются о четкую и консолидированную позицию Румынии, НАТО и Европейского Союза. Министерство национальной обороны Румынии официально подтвердило, что российский дрон залетел в воздушное пространство страны во время ночной массированной атаки рф на приграничную портовую инфраструктуру Украины.
"Действия россии становятся все более опасными для государств Европы, а регулярные вторжения боевых воздушных целей рф в воздушное пространство европейских стран являются прямой угрозой безопасности всего региона. Никакие информационные манипуляции Кремля не способны скрыть тот факт, что именно россия является главной угрозой для безопасности и стабильности на Европейском континенте", — подчеркивают в Центре.
