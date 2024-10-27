россия обстреляла три района Харьковщины: есть погибший и разрушения

российские войска за сутки обстреляли три района Харьковской области. Один человек погиб, еще один пострадал из-за вражеского удара по поселку Радьково, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за сутки были зафиксированы такие вражеские обстрелы:

27 октября 03:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела частично разрушены 2 дома.

21:20 Чугуевский р-н, Малиновская ТГ, с. Малиновка. В результате обстрела поврежден склад зернохранилища.

12:55 Харьковский р-н, Роганская ТГ, между с. Рогань и с. Рассвет. Обстрел открытой территории. Без пострадавших.

12:18 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Радьково. В результате обстрела уничтожен дом, повреждены 2 хозяйственные постройки. Пострадал 84-летний мужчина, погиб 65-летний гражданский.

10:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела разрушен дом.

Также глава ОВА рассказал, что за сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 116 человек, среди них 6 детей.

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