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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия обстреляла три района Харьковщины: есть погибший и разрушения

россия обстреляла три района Харьковщины: есть погибший и разрушения

Киев  •  УНН

08:30 • 2653 просмотра

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За сутки российские войска обстреляли Изюмский, Чугуевский и Харьковский районы области. В результате атак погиб 65-летний мужчина, повреждены жилые дома и зернохранилище.

российские войска за сутки обстреляли три района Харьковской области.  Один человек погиб, еще один пострадал из-за вражеского удара по поселку Радьково, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за сутки были зафиксированы такие вражеские обстрелы: 

  •  27 октября 03:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела частично разрушены 2 дома.
  •  21:20 Чугуевский р-н, Малиновская ТГ, с. Малиновка. В результате обстрела поврежден склад зернохранилища.
  •  12:55 Харьковский р-н, Роганская ТГ, между с. Рогань и с. Рассвет. Обстрел открытой территории. Без пострадавших.
  •  12:18 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Радьково. В результате обстрела уничтожен дом, повреждены 2 хозяйственные постройки. Пострадал 84-летний мужчина, погиб 65-летний гражданский.
  •  10:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела разрушен дом.

Также глава ОВА рассказал, что за сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 116 человек, среди них 6 детей.

Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам27 октября 2024, 05:18 • 13641 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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