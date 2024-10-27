росія обстріляла три райони Харківщини: є загиблий та руйнування
Київ • УНН
За добу російські війська обстріляли Ізюмський, Чугуївський та Харківський райони області. Внаслідок атак загинув 65-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки та зерносховище.
російські війська за добу обстріли три райони Харківської області. Одна людина загинула, ще одна постраждала через ворожий удар по селищу Радькове, повідомив у неділю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, за добу були зафіксовані такі ворожі обстріли:
- 27 жовтня 03:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 2 будинки.
- 21:20 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, с. Малинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад зерносховища.
- 12:55 Харківський р-н, Роганська ТГ, між с. Рогань та с. Світанок. Обстріл відкритої території. Без постраждалих.
- 12:18 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Радькове. Внаслідок обстрілу знищено будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди. Постраждав 84-річний чоловік, загинув 65-річний цивільний.
- 10:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.
Також голова ОВА розповів, що за добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 116 осіб, серед них 6 дітей.
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