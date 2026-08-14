россия ночью атаковала юг Одесской области, есть пострадавший
Киев • УНН
Ночью 14 августа российские войска атаковали юг Одесской области. Удары пришлись по жилому сектору и складам, один человек пострадал.
Фото: t.me/odeskaODA
россия ночью атаковала юг Одесской области, задело жилой сектор и склады, известно об одном пострадавшем, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
В ночь на 14 августа враг атаковал юг Одесской области. Удары пришлись по жилому сектору, неработающим складам и открытой местности. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий
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