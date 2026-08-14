россия ночью атаковала юг Одесской области, есть пострадавший

россия ночью атаковала юг Одесской области, задело жилой сектор и склады, известно об одном пострадавшем, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

В ночь на 14 августа враг атаковал юг Одесской области. Удары пришлись по жилому сектору, неработающим складам и открытой местности. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий