россия не может рассчитывать, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала – Венс

Соединенные Штаты Америки (США) хотят, чтобы Украина оставалась суверенной страной. россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

Детали

В четверг, 08 мая вице-президент США Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News назвал "слишком большими" требования, которые рф выдвинула во время переговоров по урегулированию войны в Украине и заявил, что москва не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить.

Мы знали, что россия будет просить слишком много, потому что российское восприятие войны на местах – что они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекратить огонь, частично потому, что дела шли не очень хорошо для украинцев последние несколько месяцев. И наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина распалась. Очевидно, мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Вместо этого, россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала - сказал Джей Ди Венс в ответ на вопрос выйдут ли США из переговоров по мирному соглашению и будут ли оказывать поддержку Украине.

Венс также назвал прогрессом то, что россия и Украина участвуют в переговорах и предлагают "конкретные мирные планы". В то же время он отметил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что "россияне не участвуют в переговорах и не ведут себя искренне".

Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить. Именно так часто происходят переговоры. Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров - отметил Венс.

"А это будет означать, по сути, что россии и Украине придется самостоятельно решать этот вопрос – без советов и без посредничества со стороны Соединенных Штатов. И я не думаю, что это хорошо – ни для нас, ни для россии, ни для Украины" – заметил он.

Американский чиновник убежден, что "факт, что россияне вообще предлагают мирный план - это прорыв", и то, что "украинцы предлагают конкретное предложение - это уже прорыв".

"Мы должны попытаться сблизить эти стороны еще больше, чтобы достичь устойчивого мира. Мы еще не там. Мы будем работать над этим, пока не решим, что больше продвинуться невозможно. И тогда мы выйдем", - подчеркнул Венс.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Америка пытается, насколько это возможно, играть конструктивную роль в продвижении мирного разговора между рф и Украиной. Обе стороны даже не ведут конструктивных переговоров о том, что им нужно для прекращения войны.

Вэнс заявил, что рф слишком много требует для прекращения войны с Украиной