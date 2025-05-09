росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Сполучені Штати Америки (США) хочуть, щоб Україна залишалася суверенною країною. росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.

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У четвер, 08 травня віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News назвав "занадто великими" вимоги, які рф висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні і заявив, що москва не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити.

Ми знали, що росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь, частково тому, що справи йшли не дуже добре для українців останні кілька місяців. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Очевидно, ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Натомість, росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала - сказав Джей Ді Венс у відповідь на питання чи вийдуть США з переговорів щодо мирної угоди та чи надаватимуть підтримку Україні.

Венс також назвав прогресом те, що росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують "конкретні мирні плани". Водночас він зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють, що "росіяни не беруть участі в переговорах і не поводяться щиро".

Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів - зазначив Венс.

"А це означатиме, по суті, що росії й Україні доведеться самостійно вирішувати це питання – без порад і без посередництва з боку Сполучених Штатів. І я не думаю, що це добре – ні для нас, ні для росії, ні для України" – зауважив він.

Американський посадовець переконаний, що "факт, що росіяни взагалі пропонують мирний план - це прорив", і те, що "українці пропонують конкретну пропозицію - це вже прорив".

"Ми повинні спробувати зблизити ці сторони ще більше, щоб досягти стійкого миру. Ми ще не там. Ми працюватимемо над цим, доки не вирішимо, що більше просунутися неможливо. І тоді ми вийдемо", - наголосив Венс.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Америка намагається, наскільки це можливо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови між рф та Україною. Обидві сторони навіть не ведуть конструктивних переговорів про те, що їм потрібно для припинення війни.

Венс заявив, що рф занадто багато вимагає для припинення війни з Україною