россия навязывает собственные нарративы относительно мирного плана, «но это ложь» - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПИ заявил о попытках рф распространить собственные нарративы относительно мирных переговоров. По его словам, без участия Украины и Европы никакого реального плана быть не может.
На днях информационное пространство снова наполняется «различными сценариями и заявлениями» в контексте возможных мирных переговоров по войне России против Украины.
Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
Он назвал это «исключительно информационным прощупыванием позиций».
россиянам оно очень выгодно, поскольку могут вбросить что угодно. Какого-то наработанного или согласованного плана нет
По его словам, россии выгодно информационно навязать собственные нарративы и выдать это за какой-то согласованный план.
Но - это ложь. Без Украины никакого плана быть не может, без Европы - тоже не может. россияне же давно ведут информационную кампанию, что переговоры о завершении войны они будут вести исключительно с США, но это вообще не соответствует реальности. И Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог
Напомним,
российский диктатор владимир путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.
Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Они длились 4,5 часа и, по словам представителя российской делегации юрия ушакова, прошли «неплохо». При этом отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине «в свое время».