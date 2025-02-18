россия навязывает собственные нарративы относительно мирного плана, «но это ложь» - ЦПД

На днях информационное пространство снова наполняется «различными сценариями и заявлениями» в контексте возможных мирных переговоров по войне России против Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

Он назвал это «исключительно информационным прощупыванием позиций».

По его словам, россии выгодно информационно навязать собственные нарративы и выдать это за какой-то согласованный план.

Но - это ложь. Без Украины никакого плана быть не может, без Европы - тоже не может. россияне же давно ведут информационную кампанию, что переговоры о завершении войны они будут вести исключительно с США, но это вообще не соответствует реальности. И Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог