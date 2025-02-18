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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия навязывает собственные нарративы относительно мирного плана, «но это ложь» - ЦПД

россия навязывает собственные нарративы относительно мирного плана, «но это ложь» - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 3144 просмотра

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Руководитель ЦПИ заявил о попытках рф распространить собственные нарративы относительно мирных переговоров. По его словам, без участия Украины и Европы никакого реального плана быть не может.

На днях информационное пространство снова наполняется «различными сценариями и заявлениями» в контексте возможных мирных переговоров по войне России против Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

Он назвал это «исключительно информационным прощупыванием позиций».

россиянам оно очень выгодно, поскольку могут вбросить что угодно. Какого-то наработанного или согласованного плана нет

- отметил Коваленко.

По его словам, россии выгодно информационно навязать собственные нарративы и выдать это за какой-то согласованный план.

Но - это ложь. Без Украины никакого плана быть не может, без Европы - тоже не может. россияне же давно ведут информационную кампанию, что переговоры о завершении войны они будут вести исключительно с США, но это вообще не соответствует реальности. И Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог

- резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним,

российский диктатор владимир путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Они длились 4,5 часа и, по словам представителя российской делегации юрия ушакова, прошли «неплохо». При этом отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине «в свое время».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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