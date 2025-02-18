росія нав‘язує власні наративи щодо мирного плану, "але це брехня" – ЦПД
Київ • УНН
Керівник ЦПД заявив про спроби рф поширити власні наративи щодо мирних переговорів. За його словами, без участі України та Європи жодного реального плану бути не може.
Цими днями інформаційний простір знову наповнюється "різними сценаріями та заявами" у контексті ймовірних мирних переговорів щодо війни росії проти України.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.
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Він назвав це "виключно інформаційним промацуванням позицій".
росіянам воно дуже вигідне, оскільки можуть вкинути будь-що. Якогось напрацьованого чи узгодженого плану немає
За його словами, росії вигідно інформаційно нав’язати власні наративи і видати це за якийсь узгоджений план.
Але - це брехня. Без України жодного плану бути не може, без Європи - теж не може. росіяни ж давно ведуть інформаційну кампанію, що перемовини про завершення війни вони будуть вести виключно з США, але це взагалі не відповідає реальності. І Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог
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