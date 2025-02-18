росія нав‘язує власні наративи щодо мирного плану, "але це брехня" – ЦПД

Цими днями інформаційний простір знову наповнюється "різними сценаріями та заявами" у контексті ймовірних мирних переговорів щодо війни росії проти України.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.

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Він назвав це "виключно інформаційним промацуванням позицій".

За його словами, росії вигідно інформаційно нав’язати власні наративи і видати це за якийсь узгоджений план.

Але - це брехня. Без України жодного плану бути не може, без Європи - теж не може. росіяни ж давно ведуть інформаційну кампанію, що перемовини про завершення війни вони будуть вести виключно з США, але це взагалі не відповідає реальності. І Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог