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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123678 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183262 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147627 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139058 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117466 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108076 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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росія нав‘язує власні наративи щодо мирного плану, "але це брехня" – ЦПД

росія нав‘язує власні наративи щодо мирного плану, "але це брехня" – ЦПД

Київ • УНН

 • 25303 перегляди

Керівник ЦПД заявив про спроби рф поширити власні наративи щодо мирних переговорів. За його словами, без участі України та Європи жодного реального плану бути не може.

Цими днями інформаційний простір знову наповнюється "різними сценаріями та заявами" у контексті ймовірних мирних переговорів щодо війни росії проти України.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.

Деталі

Він назвав це "виключно інформаційним промацуванням позицій".

росіянам воно дуже вигідне, оскільки можуть вкинути будь-що. Якогось напрацьованого чи узгодженого плану немає

- зазначив Коваленко.

За його словами, росії вигідно інформаційно нав’язати власні наративи і видати це за якийсь узгоджений план.

Але - це брехня. Без України жодного плану бути не може, без Європи - теж не може. росіяни ж давно ведуть інформаційну кампанію, що перемовини про завершення війни вони будуть вести виключно з США, але це взагалі не відповідає реальності. І Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог

- резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави. Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков.

У вівторок в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися російсько-американські переговори. Вони тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації юрія ушакова, відбулися "непогано". При цьому окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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