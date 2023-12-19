россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  132753 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  149516 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  146495 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140344 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133244 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123498 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115066 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107797 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237717 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247550 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

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Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203149 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

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россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофманн предупреждает, что россия может открыть второй фронт войны в Европе, и призывает к подготовке в ответ на переход москвы к военной экономике.

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россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии

150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства

Французский суд поддержал продажу редкой африканской маски за 4,2 миллиона евро, которую пожилая пара продала за 150 евро, сославшись на то, что супруги не проявили должной осмотрительности при оценке артефакта.

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150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства

Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки

Совет ЕС достиг консенсуса по реформе отходов упаковки, добавив исключения для вина и картона, чтобы получить более широкую поддержку, в то время как экологические активисты выражают разочарование из-за ослабления целей по повторному использованию. Дания и Бельгия выразили обеспокоенность относительно пересмотренных предложений.

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Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки

ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года

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ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года

В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости

В Киеве задержали мужчину за осквернение памятника Хануки, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Национальная полиция.

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В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости

Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет

Администрация США поддерживает Украину, но требует от Конгресса принять решение о дальнейшей помощи, поскольку имеющееся финансирование почти исчерпано. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер подчеркивает неотложность действий Конгресса, особенно учитывая сложную приближающуюся зиму и отсутствие альтернативных источников финансирования.

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Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет

На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье

Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.

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На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье

В Киевской области работает ППО - ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские беспилотники, обнаруженные в Киевской области. Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и сохранять информационную гигиену.

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В Киевской области работает ППО - ОВА

Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей

Женщина и ее три дочери были ранены во время российского нападения на Херсон, а местные власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за постоянной угрозы.

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Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей

Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ

Лидеры Сената США указывают на то, что пакет помощи Украине и безопасности границ маловероятен до нового года, а переговоры, как ожидается, продолжатся в январе. Законодатели из обеих партий продолжают заседания накануне каникул, чтобы найти компромисс.

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Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ