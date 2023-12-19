россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман предупреждает о том, что россия перешла на военную экономику, не исключено открытие второго фронта войны, Европа должна срочно подготовиться. Об этом Хофман заявил в интервью VRT News, пишет УНН.

Мы видим, что россия перешла к военной экономике. Я думаю, что мы имеем право беспокоиться. Речь кремля и президента владимира путина всегда неоднозначна. Не исключено, что в будущем они могут открыть второй фронт. Или на юге, или в Молдове, или в странах Балтии - заявил адмирал Хофман.

рф кажется ослабленной из-за длительной войны в Украине, однако Хофман считает, что это лишь временное явление. "В конце концов россия восстановит свою военную машину и перестроит вооруженные силы", - отметил адмирал.

"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны убедиться в том, что у нас есть возможности не допустить повторения подобного и продемонстрировать готовность контратаковать в случае необходимости", - отметил Хофман и добавил, что нельзя исключать, что "через несколько лет россия откроет новый фронт".

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