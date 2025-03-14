россия использует Bitcoin и USDT для внешней торговли нефтью
Киев • УНН
Российские компании используют криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT, для обхода санкций во внешней торговле нефтью с Китаем и Индией. Криптовалюта помогает конвертировать юани и рупии в рубли.
Летом 2024 года в рф был принят закон, разрешающий осуществлять платежи в цифровой валюте в международной торговле. Чтобы обойти санкции и вести внешнюю торговлю с Китаем и Индией, российские нефтяные компании полагаются на криптовалюту.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Для торговли нефтью россия полагается на криптовалюты, которые в частности используются для сглаживания конвертации юаней и рупий в рубли.
Согласно сообщению агентства Reuters, российские компании используют криптовалюты, такие как:
- bitcoin (биткойн);
- USDT (криптовалютный токен Tether);
- ether (эфир)
- stablecoin (стейблкойн).
Ранее россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий осуществлять платежи в цифровой валюте в международной торговле, ранее не сообщалось о ее использовании в торговле нефтью в стране.
Что касается криптовалютных расчетов россии в торговле нефтью, Reuters пишет, что это небольшая, но растущая доля общей торговли.
По данным Международного энергетического агентства, это звено в прошлом году составило 192 миллиарда долларов.
Дополнение
Крипто, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, сообщил один из четырех источников, даже если санкции будут сняты и доллар можно будет использовать снова. Это удобный инструмент, который помогает выполнять операции быстрее, добавили они.
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