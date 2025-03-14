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россия использует Bitcoin и USDT для внешней торговли нефтью

Киев • УНН

 • 12188 просмотра

Российские компании используют криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT, для обхода санкций во внешней торговле нефтью с Китаем и Индией. Криптовалюта помогает конвертировать юани и рупии в рубли.

россия использует Bitcoin и USDT для внешней торговли нефтью

Летом 2024 года в рф был принят закон, разрешающий осуществлять платежи в цифровой валюте в международной торговле. Чтобы обойти санкции и вести внешнюю торговлю с Китаем и Индией, российские нефтяные компании полагаются на криптовалюту.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Для торговли нефтью россия полагается на криптовалюты, которые в частности  используются для сглаживания конвертации юаней и рупий в рубли.

Согласно сообщению агентства Reuters, российские компании используют криптовалюты, такие как:

  • bitcoin (биткойн);
    • USDT (криптовалютный токен Tether);
      • ether (эфир)
        • stablecoin (стейблкойн).

          Ранее россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий осуществлять платежи в цифровой валюте в международной торговле, ранее не сообщалось о ее использовании в торговле нефтью в стране.

          Что касается криптовалютных расчетов россии в торговле нефтью, Reuters пишет, что это небольшая, но растущая доля общей торговли. 

          По данным Международного энергетического агентства, это звено в прошлом году составило 192 миллиарда долларов.

          - пишет издание.

          Дополнение

          Крипто, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, сообщил один из четырех источников, даже если санкции будут сняты и доллар можно будет использовать снова. Это удобный инструмент, который помогает выполнять операции быстрее, добавили они.

          Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют 13.03.25, 16:16 • 16026 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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