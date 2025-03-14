росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою
Київ • УНН
російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.
Влітку 2024 року у рф було прийнято закон, що дозволяє здійснювати платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі. Щоб обійти санкції та вести зовнішню торгівлю з Китаєм та Індією, російські нафтові компанії покладаються на криптовалюту.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Для торгівлі нафтою росія покладається на криптовалюти, які зокрема використовується для згладжування конвертації юанів і рупій в рублі.
Згідно з повідомленням агентства Reuters, російські компанії використовують криптовалюти, такі як:
- bitcoin (біткойн);
- USDT (криптовалютний токен Tether);
- ether (ефір)
- stablecoin (стейблкойн).
Раніше росія публічно заохочувала використання криптовалюти і минулого літа прийняла закон, що дозволяє здійснювати платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі, але раніше не повідомлялося про її використання в торгівлі нафтою в країні.
Щодо криптовалютних розрахунків росії у торгівлі нафтою, Reuters пише, що це невелика, але зростаюча частка загальної торгівлі.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, ця ланка торік склала 192 мільярди доларів.
Доповнення
Крипто, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою, повідомило одне з чотирьох джерел, навіть якщо санкції будуть зняті і долар можна буде використовувати знову. Це зручний інструмент, який допомагає виконувати операції швидше, додали вони.
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