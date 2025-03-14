росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

Влітку 2024 року у рф було прийнято закон, що дозволяє здійснювати платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі. Щоб обійти санкції та вести зовнішню торгівлю з Китаєм та Індією, російські нафтові компанії покладаються на криптовалюту.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Для торгівлі нафтою росія покладається на криптовалюти, які зокрема використовується для згладжування конвертації юанів і рупій в рублі.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, російські компанії використовують криптовалюти, такі як:

bitcoin (біткойн);

USDT (криптовалютний токен Tether);

ether (ефір)

stablecoin (стейблкойн).

Раніше росія публічно заохочувала використання криптовалюти і минулого літа прийняла закон, що дозволяє здійснювати платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі, але раніше не повідомлялося про її використання в торгівлі нафтою в країні.

Щодо криптовалютних розрахунків росії у торгівлі нафтою, Reuters пише, що це невелика, але зростаюча частка загальної торгівлі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, ця ланка торік склала 192 мільярди доларів. - пише видання.

Доповнення

Крипто, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою, повідомило одне з чотирьох джерел, навіть якщо санкції будуть зняті і долар можна буде використовувати знову. Це зручний інструмент, який допомагає виконувати операції швидше, додали вони.

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