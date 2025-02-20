россия использует англоязычные аккаунты в Х против интересов США - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации обнаружил сеть англоязычных аккаунтов в X, которые распространяют кремлевскую пропаганду. Аналитики определили основные нарративы и инструменты воздействия на аудиторию США.
российская федерация использует соцсеть Х против интересов США в информационном пространстве самих Соединенных Штатов. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что ЦПД проанализировал англоязычный сегмент социальной сети для выявления аккаунтов, чья деятельность может способствовать работе кремлевской пропагандистской машины, выделение нарративов, распространяемых такими информационными ресурсами, а также инструментов, которые они применяют для воздействия на англоязычных пользователей. Среди выявленных нарративов:
- власти США некомпетентны
- Запад - политически слабый;
- Запад предал Украину;
- Украина - марионетка США/НАТО;
- Украина - государственный ядерный террорист;
- Украина - центр продажи человеческих органов;
- в Украине произошел государственный переворот;
- украинская власть некомпетентна;
- украинцы - нацисты.
Для распространения своих сообщений и взаимодействия с аудиторией аккаунты используют следующие инструменты: создание и распространение фейковых фото- и видеоматериалов; ссылки на сомнительные или прокремлевские источники; манипулятивное использование реальных событий; использование юмора, сатиры и троллинга; использование антипатриотической риторики
Авторы утверждают, что согласованность контента, повторяющиеся месседжи и применение общих инструментов может свидетельствовать о скоординированной деятельности этой сети, нацеленной на максимальный охват аудитории и продвижение деструктивных нарративов.
Необходимо усиливать сотрудничество с международными партнерами, в частности США, для эффективного противодействия информационным угрозам. Важным шагом также является активизация взаимодействия с медиа, фактчекинговыми организациями и технологическими компаниями, такими как Х, Мега, ТикТоК и УоуТцЬе, для ограничения распространения манипулятивного контента и совершенствования механизмов его выявления. ... Кроме того, следует расширить санкции в отношении лиц и организаций, участвующих в создании и распространении дезинформации в англоязычном информационном пространстве
Напомним
Накануне в ЦПД заявили, что российская федерация проводит информационную операцию под условным названием "Украина не хочет мира", которую курирует руководитель службы внешней разведки рф сергей нарышкин. Ее целью является обвинение Украины "в срыве мира", которого не хочет сама рф.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.