росія використовує англомовні акаунти в Х проти інтересів США – ЦПД

російська федерація використовує соцмережу Х проти інтересів США в інформаційному просторі самих Сполучених Штатів. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації РНБО України, повідомляє УНН.

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Зазначається, що ЦПД проаналізував англомовний сегмент соціальної мережі для виявлення акаунтів, чия діяльність може сприяти роботі кремлівської пропагандистської машини, виокремлення наративів, поширюваних такими інформаційними ресурсами, а також інструментів, які вони застосовують для впливу на англомовних користувачів. Серед виявлених наративів:

• влада США некомпетентна

• Захід - політично слабкий;

• Захід зрадив Україну;

• Україна - маріонетка США / НАТО;

• Україна - державний ядерний терорист;

• Україна - центр продажу людських органів;

• в Україні відбувася державний переворот;

• українська влада некомпетентна;

• українці - нацисти.

Для поширення своїх повідомлень та взаємодії з аудиторією акаунти використовують такі інструменти: створення та поширення фейкових фото- та відеоматеріалів; посилання на сумнівні або прокремлівські джерела; маніпулятивне використання реальних подій; використання гумору, сатири та тролінгу; використання антипатріотичної риторики - йдеться у звіті.

Автори стверджують, що узгодженість контенту, повторювані меседжі та застосування спільних інструментів може свідчити про скоординовану діяльність цієї мережі, націлену на максимальне охоплення аудиторії та просування деструктивних наративів.

Необхідно посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема США, для ефективної протидії інформаційним загрозам. Важливим кроком також є активізація взаємодії з медіа, фактчекінговими організаціями та технологічними компаніями, такими як Х, Мега, ТікТоК та УоuТube, задля обмеження поширення маніпулятивного контенту та вдосконалення механізмів його виявлення. … Крім того, варто розширити санкції відносно осіб і організацій, які беруть участь у створенні та розповсюдженні дезінформації в англомовному інформаційному просторі - резюмували в ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні у ЦПД заявили, що російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. Її метою є звинувачення України "у зриві миру", якого не хоче сама рф.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.