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росія використовує англомовні акаунти в Х проти інтересів США – ЦПД

росія використовує англомовні акаунти в Х проти інтересів США – ЦПД

Київ • УНН

 • 28583 перегляди

Центр протидії дезінформації виявив мережу англомовних акаунтів в X, які поширюють кремлівську пропаганду. Аналітики визначили основні наративи та інструменти впливу на аудиторію США.

російська федерація використовує соцмережу Х проти інтересів США в інформаційному просторі самих Сполучених Штатів. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації РНБО України, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ЦПД проаналізував англомовний сегмент соціальної мережі для виявлення акаунтів, чия діяльність може сприяти роботі кремлівської пропагандистської машини, виокремлення наративів, поширюваних такими інформаційними ресурсами, а також інструментів, які вони застосовують для впливу на англомовних користувачів. Серед виявлених наративів:

• влада США некомпетентна

• Захід - політично слабкий;

• Захід зрадив Україну;

• Україна - маріонетка США / НАТО;

• Україна - державний ядерний терорист;

• Україна - центр продажу людських органів;

• в Україні відбувася державний переворот;

• українська влада некомпетентна;

• українці - нацисти.

Для поширення своїх повідомлень та взаємодії з аудиторією акаунти використовують такі інструменти: створення та поширення фейкових фото- та відеоматеріалів; посилання на сумнівні або прокремлівські джерела; маніпулятивне використання реальних подій; використання гумору, сатири та тролінгу; використання антипатріотичної риторики 

- йдеться у звіті.

Автори стверджують, що узгодженість контенту, повторювані меседжі та застосування спільних інструментів може свідчити про скоординовану діяльність цієї мережі, націлену на максимальне охоплення аудиторії та просування деструктивних наративів.

Необхідно посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема США, для ефективної протидії інформаційним загрозам. Важливим кроком також є активізація взаємодії з медіа, фактчекінговими організаціями та технологічними компаніями, такими як Х, Мега, ТікТоК та УоuТube, задля обмеження поширення маніпулятивного контенту та вдосконалення механізмів його виявлення. … Крім того, варто розширити санкції відносно осіб і організацій, які беруть участь у створенні та розповсюдженні дезінформації в англомовному інформаційному просторі 

- резюмували в ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні у ЦПД заявили, що російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. Її метою є звинувачення України "у зриві миру", якого не хоче сама рф.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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