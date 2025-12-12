россия атаковала Украину 80 дронами, 64 из них обезврежены
Киев • УНН
Ночью 12 декабря россия атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed и Гербера. Украинские силы ПВО сбили или подавили 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
россия ночью атаковала Украину 80 дронами, около 50 из которых "шахеды", обезврежено 64 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 декабря (с 18.00 11 декабря) противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 50 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
