россия атаковала Украину 80 дронами, 64 из них обезврежены

россия ночью атаковала Украину 80 дронами, около 50 из которых "шахеды", обезврежено 64 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 декабря (с 18.00 11 декабря) противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 50 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

