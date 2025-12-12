россия атаковала Украину 80 дронами, 64 из них обезврежены

$42.270.01
Эксклюзив
07:00 • 1238 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 11100 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 24190 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 33104 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 30117 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31837 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 43215 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21612 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21661 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17135 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Эксклюзивы
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 43227 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 49570 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 50048 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 60848 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 61424 просмотра
россия атаковала Украину 80 дронами, 64 из них обезврежены

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Ночью 12 декабря россия атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed и Гербера. Украинские силы ПВО сбили или подавили 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

россия атаковала Украину 80 дронами, 64 из них обезврежены

россия ночью атаковала Украину 80 дронами, около 50 из которых "шахеды", обезврежено 64 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 декабря (с 18.00 11 декабря) противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 50 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Не только Одесса, но и другие населенные пункты без света: показали последствия атаки рф12.12.25, 08:35 • 1372 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина