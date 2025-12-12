росія атакувала Україну 80 дронами, 64 з них знешкоджено
Київ • УНН
Вночі 12 грудня росія атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed та Гербера. Українські сили ППО збили або подавили 64 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі атакувала Україну 80 дронами, близько 50 з яких "шахеди", знешкоджено 64 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 грудня (з 18.00 11 грудня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 50 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф12.12.25, 08:35 • 1310 переглядiв