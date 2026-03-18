россия атаковала тепловоз на Черниговщине и ранила машиниста с помощником
Киев • УНН
Вражеский БПЛА попал в тепловоз на Черниговщине, вызвав пожар и ранения двух железнодорожников. Задерживаются поезда на Сумщине и Черниговщине.
россия в очередной раз атаковала железную дорогу - попала в тепловоз в Черниговской области, ранив двух железнодорожников, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в среду, пишет УНН.
россия снова атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. Вражеский БПЛА попал в тепловоз, что привело к пожару. В результате атаки травмированы машинист и его помощник
Как указано, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В Укрзализныце после 8 часов отметили, что "из соображений безопасности задерживаемся на Сумщине и Черниговщине": поезд №6449 Конотоп – Нежин следует +1,5 часа; поезд №6452 Нежин – Конотоп +1 час 15 минут.
