россия атаковала тепловоз на Черниговщине и ранила машиниста с помощником

россия в очередной раз атаковала железную дорогу - попала в тепловоз в Черниговской области, ранив двух железнодорожников, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в среду, пишет УНН.

россия снова атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. Вражеский БПЛА попал в тепловоз, что привело к пожару. В результате атаки травмированы машинист и его помощник - сообщили в Минразвития.

Как указано, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Укрзализныце после 8 часов отметили, что "из соображений безопасности задерживаемся на Сумщине и Черниговщине": поезд №6449 Конотоп – Нежин следует +1,5 часа; поезд №6452 Нежин – Конотоп +1 час 15 минут.

