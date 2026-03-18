росія атакувала тепловоз на Чернігівщині та поранила машиніста з помічником

росія вчергове атакувала залізницю - влучила у тепловоз у Чернігівській області, поранивши двох залізничників, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України у середу, пише УНН.

росія знову атакувала цивільну залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Ворожий БПЛА влучив у тепловоз, що спричинило пожежу. Унаслідок атаки травмовано машиніста та його помічника - повідомили у Мінрозвитку.

Як вказано, постраждалим надається необхідна допомога.

В Укрзалізниці після 8 години зазначили, що "з міркувань безпеки затримуємось на Сумщині та Чернігівщині": поїзд №6449 Конотоп – Ніжин прямує +1,5 години; поїзд №6452 Ніжин – Конотоп +1 година 15 хвилин.

