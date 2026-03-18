росія атакувала тепловоз на Чернігівщині та поранила машиніста з помічником
Київ • УНН
Ворожий БПЛА влучив у тепловоз на Чернігівщині, спричинивши пожежу та поранення двох залізничників. Затримуються поїзди на Сумщині та Чернігівщині.
росія вчергове атакувала залізницю - влучила у тепловоз у Чернігівській області, поранивши двох залізничників, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України у середу, пише УНН.
Як вказано, постраждалим надається необхідна допомога.
В Укрзалізниці після 8 години зазначили, що "з міркувань безпеки затримуємось на Сумщині та Чернігівщині": поїзд №6449 Конотоп – Ніжин прямує +1,5 години; поїзд №6452 Ніжин – Конотоп +1 година 15 хвилин.
