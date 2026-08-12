россия атаковала Полтавскую область - на предприятии произошёл пожар
Киев • УНН
Российский обстрел вызвал возгорание на промышленном предприятии в Миргородском районе. Спасатели ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.
россия атаковала Полтавскую область, на промышленном предприятии возник пожар, его потушили, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.
Полтавщина: в результате российского обстрела произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторного удара, и предотвратили дальнейшее распространение огня
Накануне поздно вечером глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что "в Миргородском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по территории одного из промышленных предприятий".
Информации о погибших или пострадавших нет.
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный дом12.08.26, 03:14 • 8400 просмотров