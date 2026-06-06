россия атаковала Одесскую область - повреждены критическая инфраструктура и отель
Киев • УНН
россия атаковала Одесскую область дронами, повредив отель, медцентр и объект инфраструктуры. Погибших нет, спасатели ликвидировали пожар на складе.
россия ночью снова атаковала Одесскую область ударными дронами, повреждены критическая инфраструктура, дома, отель, задета территория медцентра, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили жилой сектор и объект критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены многоэтажка, частное домовладение, территория медицинского центра и здание отеля. К счастью, погибших и пострадавших нет
Как уточнили в ГСЧС, в результате попадания по одному из адресов повреждена крыша трехэтажного отеля. По другому адресу разрушениям подверглись хозяйственная постройка и частный жилой дом. Также повреждено складское здание, где возникло возгорание кормовой добавки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
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