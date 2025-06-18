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Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
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Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
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россия атаковала Киев на фоне переброски США 10 тысяч ракет на Ближний Восток - WP

Киев • УНН

 • 154 просмотра

россия атаковала Киев дронами и ракетами, убив 26 человек, пока США перебрасывали 10 тысяч ракет на Ближний Восток. Трамп избежал новых санкций против рф на саммите G7.

россия атаковала Киев на фоне переброски США 10 тысяч ракет на Ближний Восток - WP

россия атаковала столицу Украины и несколько городов по всей стране, используя 440 беспилотников и 32 ракеты, в то время как США перебрасывали 10 тысяч ракет на Ближний Восток, а президент Дональд Трамп избежал обязательства вводить новые санкции на саммите G7. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 26 человек, включая гражданина США, погибли и 134 получили ранения в результате массированного ночного нападения на Киев, что стало одним из самых смертоносных ударов по украинской столице в этом году. Это произошло на фоне того, как разногласия в отношениях между странами "Большой семерки" свели упоминания о войне во время саммита в Канаде к минимуму.

Жестокое нападение на мирные города Украины произошло также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая заставила Трампа сократить свой визит на саммит G7 в Канаде, где ожидалось, что участники обсудят возможность усиления санкций против россии, чтобы заставить ее к прекращению огня.

Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"17.06.25, 14:15 • 49746 просмотров

Вместо этого саммит завершился без совместного заявления по Украине. В резюме саммита, опубликованном во вторник, его председатель, премьер-министр Канады Марк Карни, написал, что лидеры G7 поддержали усилия Трампа "по достижению справедливого и прочного мира в Украине". Лидеры Группы согласились, что россия должна обязаться соблюдать безусловное прекращение огня, как это сделала Украина; и заявили, что они изучают варианты давления на россию, включая санкции.

Может быть, путин не хочет останавливать войну? Трамп заявил, что задумался о санкциях26.04.25, 16:50 • 6458 просмотров

Соединенные Штаты не идут в ногу со своими союзниками из G7, которые настаивают на усилении мер против россии, включая усиление санкций. В понедельник в Канаде Трамп возразил, что США присоединятся к ЕС во введении дополнительных санкций против москвы, заявив, что это стоит США "огромной суммы денег", и европейцы должны "сделать это первыми".

Он также раскритиковал G-7 за исключение россии из группы в 2014 году, назвав это "большой ошибкой". Путин был "оскорблен" исключением, сказал Трамп, и утверждал, что войны в Украине можно было бы избежать, если бы путина оставили в кругу членов Группы.

Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины18.06.25, 12:18 • 12396 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Марк Карни
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Соединённые Штаты
Киев
Tesla
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