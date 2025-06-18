россия атаковала Киев на фоне переброски США 10 тысяч ракет на Ближний Восток - WP

россия атаковала столицу Украины и несколько городов по всей стране, используя 440 беспилотников и 32 ракеты, в то время как США перебрасывали 10 тысяч ракет на Ближний Восток, а президент Дональд Трамп избежал обязательства вводить новые санкции на саммите G7. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 26 человек, включая гражданина США, погибли и 134 получили ранения в результате массированного ночного нападения на Киев, что стало одним из самых смертоносных ударов по украинской столице в этом году. Это произошло на фоне того, как разногласия в отношениях между странами "Большой семерки" свели упоминания о войне во время саммита в Канаде к минимуму.

Жестокое нападение на мирные города Украины произошло также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая заставила Трампа сократить свой визит на саммит G7 в Канаде, где ожидалось, что участники обсудят возможность усиления санкций против россии, чтобы заставить ее к прекращению огня.

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Вместо этого саммит завершился без совместного заявления по Украине. В резюме саммита, опубликованном во вторник, его председатель, премьер-министр Канады Марк Карни, написал, что лидеры G7 поддержали усилия Трампа "по достижению справедливого и прочного мира в Украине". Лидеры Группы согласились, что россия должна обязаться соблюдать безусловное прекращение огня, как это сделала Украина; и заявили, что они изучают варианты давления на россию, включая санкции.

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Соединенные Штаты не идут в ногу со своими союзниками из G7, которые настаивают на усилении мер против россии, включая усиление санкций. В понедельник в Канаде Трамп возразил, что США присоединятся к ЕС во введении дополнительных санкций против москвы, заявив, что это стоит США "огромной суммы денег", и европейцы должны "сделать это первыми".

Он также раскритиковал G-7 за исключение россии из группы в 2014 году, назвав это "большой ошибкой". Путин был "оскорблен" исключением, сказал Трамп, и утверждал, что войны в Украине можно было бы избежать, если бы путина оставили в кругу членов Группы.

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