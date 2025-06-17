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Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

Дональд Трамп заявил, что должен изучить вопрос атаки рф на Киев. россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами, в частности по жилой многоэтажке

Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"

Президента США Дональда Трампа спросили об атаке рф на Киев, когда он возвращался с саммита G7 на Air Force One, пишет УНН.

Детали

Трамп сначала уточнил у журналиста "когда?" и ответил: "Похоже, я должен посмотреть на это".

Напомним

Российские войска совершили массированную атаку 440 дронами и 32 ракетами на Украину, основной удар - по Киеву, где власти сообщили об атаке более 175 дронами и 16 ракетами. Обезврежено 402 дрона и 26 ракет.

Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, разрушив целый подъезд - от крыши до подвала.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы17.06.25, 13:14 • 5112 просмотров

В Киеве уже известно о 14 погибших, но разбор завалов разрушенной 9-этажки продолжается, там, по оценкам, может находиться от 4 до 14 человек.

В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека17.06.25, 13:35 • 1620 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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