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Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"

Київ • УНН

 • 7288 перегляди

Дональд Трамп заявив, що має вивчити питання атаки рф на Київ. росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами, зокрема по житловій багатоповерхівці

Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"

Президента США Дональда Трампа запитали про атаку рф на Київ, коли він повертався з саміту G7 на Air Force One, пише УНН.

Деталі

Трамп спочатку уточнив у журналіста "коли?" і відповів: "Схоже, я маю подивитися на це".

Нагадаємо

Російські війська здійснили масовану атаку 440 дронами та 32 ракетами на Україну, основний удар - по Києву, де влада повідомила про атаку понад 175 дронами та 16 ракетами. Знешкоджено 402 дрони та 26 ракет.

Одна з ракет потрапила у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд - від даху до підвалу.

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У Києві вже відомо про 14 загиблих, але розбір завалів зруйнованої 9-поверхівки продовжується, там, за оцінками, може перебувати від 4 до 14 осіб.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Air Force One
Дональд Трамп
Україна
Kyiv
Tesla
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