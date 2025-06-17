Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що має вивчити питання атаки рф на Київ. росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами, зокрема по житловій багатоповерхівці
Президента США Дональда Трампа запитали про атаку рф на Київ, коли він повертався з саміту G7 на Air Force One, пише УНН.
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Трамп спочатку уточнив у журналіста "коли?" і відповів: "Схоже, я маю подивитися на це".
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Російські війська здійснили масовану атаку 440 дронами та 32 ракетами на Україну, основний удар - по Києву, де влада повідомила про атаку понад 175 дронами та 16 ракетами. Знешкоджено 402 дрони та 26 ракет.
Одна з ракет потрапила у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд - від даху до підвалу.
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