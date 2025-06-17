Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"

Президента США Дональда Трампа запитали про атаку рф на Київ, коли він повертався з саміту G7 на Air Force One, пише УНН.

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Трамп спочатку уточнив у журналіста "коли?" і відповів: "Схоже, я маю подивитися на це".

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Російські війська здійснили масовану атаку 440 дронами та 32 ракетами на Україну, основний удар - по Києву, де влада повідомила про атаку понад 175 дронами та 16 ракетами. Знешкоджено 402 дрони та 26 ракет.

Одна з ракет потрапила у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд - від даху до підвалу.

Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили

У Києві вже відомо про 14 загиблих, але розбір завалів зруйнованої 9-поверхівки продовжується, там, за оцінками, може перебувати від 4 до 14 осіб.

У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини