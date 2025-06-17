У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини

З-під завалів зруйнованої внаслідок ракетного удару рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

У Києві на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі деблокували тіло людини - повідомили у ДСНС.

Як повідомив в ефірі телемарафону голова КМВА Тимур Ткаченко на локації в Солом'янському районі, що значно постраждала від ворожої атаки, "важко сказати реальну кількість людей, яка може знаходитися під завалами".

Ми говоримо про те, що сьогодні тут може знаходитися від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок - повідомив Ткаченко.

У Києві під завалами може перебувати від 4 до 14 людей - голова КМВА

На місці, як повідомляється, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

За даними ДСНС, наразі відомо про 14 загиблих та 105 постраждалих людей. "Триває ідентифікація тіл", - вказали у відомстві.

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