У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 4432 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
06:29 • 47921 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
05:57 • 61037 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 118207 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 107915 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 129672 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 112470 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 103717 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 176385 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 82594 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.7м/с
68%
749мм
Популярнi новини
росіяни завдали 4 удари по Запоріжжю: є руйнування та пожежі17 червня, 01:15 • 34344 перегляди
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту в Києві - в.о. ректора КАІ Семенова17 червня, 01:48 • 29872 перегляди
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає05:19 • 43550 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина06:04 • 26762 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 81887 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 203614 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 227004 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 253139 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 324814 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 378856 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 6556 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 60069 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 76270 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 139331 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 163104 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини

Київ • УНН

 • 892 перегляди

У Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Під завалами можуть знаходитись від 4 до 14 людей.

У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини

З-під завалів зруйнованої внаслідок ракетного удару рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

У Києві на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі деблокували тіло людини

- повідомили у ДСНС.

Як повідомив в ефірі телемарафону голова КМВА Тимур Ткаченко на локації в Солом'янському районі, що значно постраждала від ворожої атаки, "важко сказати реальну кількість людей, яка може знаходитися під завалами".

Ми говоримо про те, що сьогодні тут може знаходитися від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок

- повідомив Ткаченко.

У Києві під завалами може перебувати від 4 до 14 людей - голова КМВА17.06.25, 12:24 • 1746 переглядiв

На місці, як повідомляється, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

За даними ДСНС, наразі відомо про 14 загиблих та 105 постраждалих людей. "Триває ідентифікація тіл", - вказали у відомстві.

Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили17.06.25, 13:14 • 3982 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9