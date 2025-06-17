У Києві під завалами може перебувати від 4 до 14 людей - голова КМВА

Під завалами у Києві після атаки рф може знаходитись від 4 до 14 осіб, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко журналістам у столиці, пише УНН.

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"Від 4 до 14", - повідомив Ткаченко у відповідь на запитання, скільки людей може перебувати під завалами.

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За інформацією медиків, яку наводить КМВА, станом на 10:00 виявлено 114 постраждалих. З них 68 госпіталізовані. У тому числі в лікарнях Києва 2 дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи чотирьох загиблих. Також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Соломʼянському районі.

"Усі служби та лікарі зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим", - наголосили в КМВА.

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