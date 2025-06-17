В Киеве под завалами может находиться от 4 до 14 человек - глава КГВА

Под завалами в Киеве после атаки рф может находиться от 4 до 14 человек, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко журналистам в столице, пишет УНН.

Детали

"От 4 до 14", - сообщил Ткаченко в ответ на вопрос, сколько людей может находиться под завалами.

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По информации медиков, которую приводит КГВА, по состоянию на 10:00 обнаружено 114 пострадавших. Из них 68 госпитализированы. В том числе в больницах Киева 2 ребенка в состоянии средней тяжести. Установлены личности четырех погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших. Кроме этого, есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе.

"Все службы и врачи сосредоточены на спасении и оказании помощи пострадавшим", - подчеркнули в КГВА.

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