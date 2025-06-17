В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека

Из-под завалов разрушенной в результате ракетного удара рф девятиэтажки достали тело человека, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Как сообщил в эфире телемарафона глава КГВА Тимур Ткаченко на локации в Соломенском районе, значительно пострадавшей от вражеской атаки, "трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами".

Мы говорим о том, что сегодня здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь