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В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара. Под завалами могут находиться от 4 до 14 человек.

В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека

Из-под завалов разрушенной в результате ракетного удара рф девятиэтажки достали тело человека, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

В Киеве на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе деблокировали тело человека

- сообщили в ГСЧС.

Как сообщил в эфире телемарафона глава КГВА Тимур Ткаченко на локации в Соломенском районе, значительно пострадавшей от вражеской атаки, "трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами".

Мы говорим о том, что сегодня здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь

- сообщил Ткаченко.

В Киеве под завалами может находиться от 4 до 14 человек - глава КГВА17.06.25, 12:24 • 1716 просмотров

На месте, как сообщается, продолжаются поисково-спасательные работы. В целом к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты.

По данным ГСЧС, сейчас известно о 14 погибших и 105 пострадавших. "Продолжается идентификация тел", - указали в ведомстве.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы17.06.25, 13:14 • 3898 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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