В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара. Под завалами могут находиться от 4 до 14 человек.
Из-под завалов разрушенной в результате ракетного удара рф девятиэтажки достали тело человека, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
В Киеве на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе деблокировали тело человека
Как сообщил в эфире телемарафона глава КГВА Тимур Ткаченко на локации в Соломенском районе, значительно пострадавшей от вражеской атаки, "трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами".
Мы говорим о том, что сегодня здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь
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На месте, как сообщается, продолжаются поисково-спасательные работы. В целом к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты.
По данным ГСЧС, сейчас известно о 14 погибших и 105 пострадавших. "Продолжается идентификация тел", - указали в ведомстве.
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