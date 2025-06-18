росія атакувала Київ на тлі перекидання США 10 тисяч ракет на Близький Схід - WP

росія атакувала столицю України та кілька міст по всій країні, використовуючи 440 безпілотників та 32 ракети, у той час, як США перекидали 10 тисяч ракет на Близький Схід, а президент Дональд Трамп уникнув зобов'язання вводити нові санкцій на саміті G7. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

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Щонайменше 26 людей, включаючи громадянина США, загинули та 134 отримали поранення внаслідок масованого нічного нападу на Київ, що стало одним із найсмертоносніших ударів по українській столиці цього року. Це сталося на тлі того, як розбіжності у відносинах між країнами "Великої сімки" звели згадки про війну під час саміту у Канаді до мінімуму.

Жорстокий напад на мирні міста України стався також на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, яка змусила Трампа скоротити свій візит на саміт G7 у Канаді, де очікувалося, що учасники обговорять можливість посилення санкцій проти росії, щоб змусити її до припинення вогню.

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Натомість саміт завершився без спільної заяви щодо України. У резюме саміту, опублікованому у вівторок, його голова, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, написав, що лідери G7 підтримали зусилля Трампа "щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні". Лідери Групи погодилися, що росія повинна зобов'язатися дотримуватися безумовного припинення вогню, як це зробила Україна; і заявили, що вони вивчають варіанти тиску на росію, включаючи санкції.

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Сполучені Штати не йдуть в ногу зі своїми союзниками з G7, які наполягають на посиленні заходів проти росії, включаючи посилення санкцій. У понеділок у Канаді Трамп заперечив, що США приєднаються до ЄС у запровадженні додаткових санкцій проти москви, заявивши, що це коштує США "величезної суми грошей", і європейці повинні "зробити це першими".

Він також розкритикував G-7 за виключення росії з групи у 2014 році, назвавши це "великою помилкою". Путін був "ображений" виключенням, сказав Трамп, і стверджував, що війни в Україні можна було б уникнути, якби путіна залишили в колі членів Групи.

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