росія атакувала Київ на тлі перекидання США 10 тисяч ракет на Близький Схід - WP

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
11:40 • 256 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 14530 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 49282 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 36005 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 54264 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 92673 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 215066 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 222603 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 199844 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228807 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.6м/с
37%
750мм
Популярнi новини
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 25479 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 64043 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 38654 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 72250 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 22413 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 126330 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 354008 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 397888 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 398103 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 467341 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 78882 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 163996 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 137884 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 149716 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 209133 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

росія атакувала Київ на тлі перекидання США 10 тисяч ракет на Близький Схід - WP

Київ • УНН

 • 482 перегляди

росія атакувала Київ дронами та ракетами, вбивши 26 людей, поки США перекидали 10 тисяч ракет на Близький Схід. Трамп уникнув нових санкцій проти рф на саміті G7.

росія атакувала Київ на тлі перекидання США 10 тисяч ракет на Близький Схід - WP

росія атакувала столицю України та кілька міст по всій країні, використовуючи 440 безпілотників та 32 ракети, у той час, як США перекидали 10 тисяч ракет на Близький Схід, а президент Дональд Трамп уникнув зобов'язання вводити нові санкцій на саміті G7. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 26 людей, включаючи громадянина США, загинули та 134 отримали поранення внаслідок масованого нічного нападу на Київ, що стало одним із найсмертоносніших ударів по українській столиці цього року. Це сталося на тлі того, як розбіжності у відносинах між країнами "Великої сімки" звели згадки про війну під час саміту у Канаді до мінімуму.

Жорстокий напад на мирні міста України стався також на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, яка змусила Трампа скоротити свій візит на саміт G7 у Канаді, де очікувалося, що учасники обговорять можливість посилення санкцій проти росії, щоб змусити її до припинення вогню.

Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"17.06.25, 14:15 • 49770 переглядiв

Натомість саміт завершився без спільної заяви щодо України. У резюме саміту, опублікованому у вівторок, його голова, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, написав, що лідери G7 підтримали зусилля Трампа "щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні". Лідери Групи погодилися, що росія повинна зобов'язатися дотримуватися безумовного припинення вогню, як це зробила Україна; і заявили, що вони вивчають варіанти тиску на росію, включаючи санкції.

Можливо, путін не хоче зупиняти війну? Трамп заявив, що задумався про санкції26.04.25, 16:50 • 6458 переглядiв

Сполучені Штати не йдуть в ногу зі своїми союзниками з G7, які наполягають на посиленні заходів проти росії, включаючи посилення санкцій. У понеділок у Канаді Трамп заперечив, що США приєднаються до ЄС у запровадженні додаткових санкцій проти москви, заявивши, що це коштує США "величезної суми грошей", і європейці повинні "зробити це першими".

Він також розкритикував G-7 за виключення росії з групи у 2014 році, назвавши це "великою помилкою". Путін був "ображений" виключенням, сказав Трамп, і стверджував, що війни в Україні можна було б уникнути, якби путіна залишили в колі членів Групи.

Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України18.06.25, 12:18 • 13459 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Марк Карні
Вашингтон пост
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9