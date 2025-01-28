россия атаковала Киев дронами
Киев • УНН
В ночь на 28 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Над столицей зафиксировано несколько целей, работает противовоздушная оборона.
Враг в ночь на 28 января атаковал Киев ударными беспилотниками. Над столицей фиксировали несколько целей противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ и начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
Детали
Чиновник и военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Киев в очередной раз под атакой вражеских БПЛА. Прошу жителей и гостей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие
Перед тем в Воздушных силах рассказали, что в районе столицы были зафиксированы вражеские беспилотники.
Внимание! Киев - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Сейчас в Киевской области продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были замечены беспилотники противника.
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