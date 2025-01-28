росія атакувала Київ дронами
Київ • УНН
У ніч проти 28 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Над столицею зафіксовано кілька цілей, працює протиповітряна оборона.
Ворог у ніч проти 28 січня атакував Київ ударними безпілотниками. Над столицею фіксували кілька цілей противника. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ та начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
Деталі
Чиновник та військові закликали мешканців Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Київ вчергове під атакою ворожих БПЛА. Прошу жителів та гостей міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Прямуйте до укриття
Перед тим у Повітряних силах розповіли, що в районі столиці були зафіксовані ворожі безпілотники.
Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Наразі в Київській області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були помічені безпілотники противника.
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