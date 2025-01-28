росія атакувала Київ дронами

Ворог у ніч проти 28 січня атакував Київ ударними безпілотниками. Над столицею фіксували кілька цілей противника. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ та начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

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Чиновник та військові закликали мешканців Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Київ вчергове під атакою ворожих БПЛА. Прошу жителів та гостей міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Прямуйте до укриття - йдеться у дописі очільника КМВА.

Перед тим у Повітряних силах розповіли, що в районі столиці були зафіксовані ворожі безпілотники.

Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! - повідомили військові в Telegram.

Наразі в Київській області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були помічені безпілотники противника.

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