россия атаковала 11 областей Украины почти 530 дронами и ракетами за неполные трое суток - Зеленский

С начала недели россияне применили против Украины почти 530 дронов и две управляемые авиационные бомбы, в результате обстрелов ранены десятки людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"С начала недели 11 наших регионов были под ударами: за неполные трое суток россияне применили против Украины почти 530 дронов и две управляемые авиационные ракеты. В список новых побед россия добавила контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, сельскохозяйственные предприятия, объекты железной дороги, энергетики, и больше всего – обычных жилых домов. Десятки людей были ранены", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ежедневная дипломатическая работа Украины должна быть направлена на укрепление защиты неба.

"В эти дни было много международных встреч и переговоров по ПВО, и важно обеспечить реализацию всех договоренностей, прежде всего по PURL. Еще больше может решиться на саммитах G7 и НАТО", – сообщил Президент.

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