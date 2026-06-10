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россия атаковала 11 областей Украины почти 530 дронами и ракетами за неполные трое суток - Зеленский

Киев • УНН

 • 936 просмотра

С начала недели враг атаковал 11 регионов, ранив десятки людей. Под удары попали жилые дома, энергетика и судно под флагом Панамы.

россия атаковала 11 областей Украины почти 530 дронами и ракетами за неполные трое суток - Зеленский

С начала недели россияне применили против Украины почти 530 дронов и две управляемые авиационные бомбы, в результате обстрелов ранены десятки людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"С начала недели 11 наших регионов были под ударами: за неполные трое суток россияне применили против Украины почти 530 дронов и две управляемые авиационные ракеты. В список новых побед россия добавила контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, сельскохозяйственные предприятия, объекты железной дороги, энергетики, и больше всего – обычных жилых домов. Десятки людей были ранены", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ежедневная дипломатическая работа Украины должна быть направлена на укрепление защиты неба.

"В эти дни было много международных встреч и переговоров по ПВО, и важно обеспечить реализацию всех договоренностей, прежде всего по PURL. Еще больше может решиться на саммитах G7 и НАТО", – сообщил Президент.

Зеленский подтвердил поражение с помощью FP-5 Flamingo военного завода в чебоксарах и не только10.06.26, 11:38 • 2472 просмотра

Ольга Розгон

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