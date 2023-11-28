Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  47296 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  113498 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  159091 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  152513 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  153258 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  147171 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  149505 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  139908 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  134460 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287154 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  465951 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194213 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  468575 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61821 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213340 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiiskomu-generalu-kotorii-komandoval-raketnim-udarom-po-mnogoetazhke-v-umani-soobshchili-o-podozrenii

Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 12:20  •  6753 просмотра

Read in English

Российскому генералу сергею кобылашу СБУ сообщила о подозрении. Он командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 6 детей.

По материалам СБУ подозрение получил российский генерал сергей кобылаш, который командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша - командующего дальней авиацией военно-воздушных сил рф, который причастен к военным преступлениям в Украине. Чиновник отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года

- говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, 28 апреля оккупанты осуществили удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

Тогда в результате вражеского обстрела погибло 23 местных жителей, среди них - 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

Дополнение

Установлено, что кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения рф.

До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это это получил генеральское звание и звезду "героя россии".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сливала" данные о базировании сил обороны: сообщено о подозрении жительнице Одесской области

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Російському генералу, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані, повідомили про підозру
Russian general who commanded a missile attack on a high-rise building in Uman was served with a notice of suspicion
Новости по теме

Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении

Российскому генералу сергею кобылашу СБУ сообщила о подозрении. Он командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 6 детей.

Война •   •  6753 просмотра
Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении

Кулеба будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него лаврова

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел из-за допуска к участию главы мид рф.

Политика •   •  10280 просмотра
Кулеба будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него лаврова

В Запорожье патрульные спасли мальчика, который попал в водяную ловушку

Патрульная полиция Запорожья спасла двух мальчиков, один из которых оказался в ловушке в реке во время вечерней прогулки на морозе. Полицейские нашли и спасли детей, которых впоследствии госпитализировали.

Общество •   •  9293 просмотра
В Запорожье патрульные спасли мальчика, который попал в водяную ловушку

Суд оставил Коломойского под стражей до 26 января

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 26 января и определил залог в размере 3 млрд 712 тыс. грн.

Политика •   •  11461 просмотра
Суд оставил Коломойского под стражей до 26 января

Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома

В Одесской области работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой снега после сильного шторма, оставившего многие районы без света.

Общество •   •  11215 просмотра
Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома

Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины

Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции в среду Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Война •   •  13520 просмотра
Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины

Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях

Правительство Украины перераспределяет 37,5 млн грн для обеспечения полной выплаты заработной платы учителям в шести областях, чтобы не допустить задолженности по выплате заработной платы до конца года.

Экономика •   •  12249 просмотра
Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

63 человека, в том числе 2 детей, получили травмы в Киеве из-за гололедицы; один человек также пострадал от переохлаждения.

Общество •   •  47296 просмотра
Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Исключение для лаврова: Болгария временно откроет воздушное пространство для российских самолетов

Болгария разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова войти в свое воздушное пространство для участия во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, несмотря на санкции ЕС. Исключение является временным, сроком до 72 часов, и не распространяется на членов делегации, которые находятся под санкциями.

Политика •   •  11974 просмотра
Исключение для лаврова: Болгария временно откроет воздушное пространство для российских самолетов

Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения

Правительство Украины одобрило концепцию программы модернизации производителей тепловой энергии, целью которой является ремонт инфраструктуры и уменьшение потерь тепла до 11% до 2030 года.

Экономика •   •  12502 просмотра
Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения