Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении
Киев • УНН
Российскому генералу сергею кобылашу СБУ сообщила о подозрении. Он командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
По материалам СБУ подозрение получил российский генерал сергей кобылаш, который командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша - командующего дальней авиацией военно-воздушных сил рф, который причастен к военным преступлениям в Украине. Чиновник отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года
По данным следствия, 28 апреля оккупанты осуществили удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.
Тогда в результате вражеского обстрела погибло 23 местных жителей, среди них - 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
Кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.
Дополнение
Установлено, что кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения рф.
До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это это получил генеральское звание и звезду "героя россии".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
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Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении
Российскому генералу сергею кобылашу СБУ сообщила о подозрении. Он командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
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