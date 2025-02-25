Российский удар по Краматорску: по меньшей мере один человек погиб
Киев • УНН
В результате российского удара по Краматорску 25 февраля погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства обстрела и точное количество пострадавших.
В результате удара по Краматорску 25 февраля погиб по меньшей мере 1 человек, еще 1 получил ранения. Об этом рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram, передает УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате удара по Краматорску
Российские войска атаковали город днем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений.
Вадим Филашкин призвал жителей города быть осторожными и эвакуироваться своевременно.
Напомним
Армия рф атаковала Славянск, по меньшей мере 1 человек погиб.