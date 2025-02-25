Російський удар по Краматорську: щонайменше одна людина загинула

Внаслідок удару по Краматорську 25 лютого загинула щонайменше 1 людина, ще 1 отримала поранення. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram, передає УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок удару по Краматорську - зазначив Філашкін.

Російські війська атакували місто вдень. На цей час встановлюються всі обставини обстрілу, точна кількість постраждалих та руйнувань.

Вадим Філашкін закликав мешканців міста бути обережними та евакуюватися своєчасно.

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