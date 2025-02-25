Російський удар по Краматорську: щонайменше одна людина загинула
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Краматорську 25 лютого загинула щонайменше одна людина, ще одна отримала поранення. Наразі встановлюються всі обставини обстрілу та точна кількість постраждалих.
Внаслідок удару по Краматорську 25 лютого загинула щонайменше 1 людина, ще 1 отримала поранення. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram, передає УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок удару по Краматорську
Російські війська атакували місто вдень. На цей час встановлюються всі обставини обстрілу, точна кількість постраждалих та руйнувань.
Вадим Філашкін закликав мешканців міста бути обережними та евакуюватися своєчасно.
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