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Российский снаряд попал в многоэтажку в центре Херсона: показали последствия

Киев  •  УНН

06:49 • 3569 просмотра

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В результате утреннего обстрела Херсона российские войска попали в жилой дом, ранив супругов пенсионеров. За минувшие сутки оккупанты атаковали 26 населенных пунктов области.

В Херсоне утро началось с очередной вражеской атаки по жилым кварталам в центре города, получили ранения пожилой мужчина и его жена, которые находились в своей квартире, сообщили власти и прокуратура региона, пишет УНН.

Детали

По данным Херсонской областной прокуратуры, военные армии рф из артиллерийского оружия обстреляли Херсон около 06:40. Попали по многоквартирному дому. Ранения получили двое жителей - 64-летняя женщина и мужчина 72 лет. 

"В крышу многоквартирного дома, что в центре Херсона, утром "прилетел" один из российских снарядов. Он пробил кровлю и попал в квартиру. В доме - выбиты стекла, разбиты стены, мебель, бытовая техника. Осколочные ранения и взрывные травмы получили двое пожилых горожан. Медики "экстренки" оказали пострадавшим медпомощь на месте", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Их жилье превратилось в кучу строительного мусора", - отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

Прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), показав последствия вражеского удара.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Софиевка, Берислав, Зеленовка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чернобаевка, Лозовое, Камышаны, Новодмитровка, Качкаровка, Разлив, Белозерка, Велетенское, Станислав, Александровка, Кизомыс, Антоновка, Томарино, Дарьевка, Ингулец, Бургунка, Приднепровское, Садовое, Инженерное и Новотягинка.

российские военные, по его данным, за прошедшие сутки попали по критической инфраструктуре, башни сотовой связи, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повреждены общежитие, многоэтажка и 32 частных дома. Также оккупанты изувечили гражданские машины.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - сообщил Прокудин данные о прошедших сутках.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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khersonХерсон