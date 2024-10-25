Російський снаряд влучив у багатоповерхівку в середмісті Херсона: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона російські війська влучили в житловий будинок, поранивши подружжя пенсіонерів. За минулу добу окупанти атакували 26 населених пунктів області.
У Херсоні ранок розпочався з чергової ворожої атаки по житлових кварталах у середмісті, отримали поранення літній чоловік та його дружина, які перебували у своїй квартирі, повідомили влада та прокуратура регіону, пише УНН.
Деталі
За даними Херсонської обласної прокуратури, військові армії рф з артилерійської зброї обстріляли Херсон близько 06:40. Поцілили по багатоквартирному будинку. Поранення дістали двоє жителів - 64-річна жінка та чоловік 72 років.
"У дах багатоквартирного будинку, що у середмісті Херсона, зранку "прилетів" один із російських снарядів. Він пробив покрівлю і потрапив у квартиру. В оселі – вибито шибки, потрощено стіни, меблі, побутову техніку. Уламкові поранення та вибухові травми дістали двоє літніх містян. Медики "екстренки" надали потерпілим меддопомогу на місці", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Їхнє житло перетворилося на купу будівельного сміття", - зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
Прокуратура повідомила, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), показавши наслідки ворожого удару.
Доповнення
Минулої доби, за даними Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Софіївка, Берислав, Зеленівка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чорнобаївка, Лозове, Комишани, Новодмитрівка, Качкарівка, Розлив, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Антонівка, Томарине, Дар'ївка, Інгулець, Бургунка, Придніпровське, Садове, Інженерне та Новотягинка.
російські військові, за його даними, минулої доби поцілили по критичній інфраструктурі, вежі стільникового зв'язку, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили цивільні автівки.
"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін дані про минулу добу.