российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов
Киев • УНН
российский терминал на Балтийском море снова загружает танкеры сырой нефтью. Работа узла была остановлена из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
Ключевой нефтяной порт России Усть-Луга на Балтийском море возобновил загрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев. В субботу там начало загрузку судно класса Aframax, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Перевалка в Усть-Луге, одном из главных западных экспортных узлов российской нефти, была остановлена в конце марта на фоне усиления украинских ударов по энергетической инфраструктуре вдоль побережья Балтийского моря. По данным Bloomberg, российский оператор нефтепроводов "Транснефть" не предоставил комментария относительно возобновления работы терминала.
Ранее Bloomberg сообщал, что спутниковые снимки не фиксировали видимых повреждений именно на нефтетерминале "Транснефти" в Усть-Луге, хотя следы пожаров были заметны на соседних энергетических объектах. В то же время Украина продолжает атаки на российскую нефтяную инфраструктуру в Балтийском регионе, пытаясь усложнить экспорт и уменьшить нефтяные доходы РФ.
Возобновление стабильных отгрузок из Усть-Луги может частично ослабить напряжение на мировом нефтяном рынке. Это происходит на фоне роста цен на энергоносители из-за боевых действий на Ближнем Востоке и рисков для морской логистики в районе Ормузского пролива.
