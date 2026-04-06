російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів

$43.8150.46
ukenru
04:08 • 6966 перегляди
5 квітня, 11:39 • 37625 перегляди
5 квітня, 07:54 • 83531 перегляди
5 квітня, 05:22 • 96362 перегляди
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112487 перегляди
4 квітня, 15:43 • 96371 перегляди
4 квітня, 14:09 • 102862 перегляди
4 квітня, 08:00 • 52124 перегляди
4 квітня, 07:30 • 109530 перегляди
4 квітня, 05:27 • 37651 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.7м/с
52%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 23198 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 38987 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 40520 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 52046 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 66074 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів

Київ • УНН

 • 11301 перегляди

російський термінал на Балтійському морі знову завантажує танкери сирою нафтою. Робота вузла була зупинена через удари по енергетичній інфраструктурі.

Ключовий нафтовий порт росії усть-луга на Балтійському морі відновив завантаження сирої нафти після кількох днів перебоїв. У суботу там почало завантаження судно класу Aframax, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Перевалка в усть-лузі, одному з головних західних експортних вузлів російської нафти, була зупинена наприкінці березня на тлі посилення українських ударів по енергетичній інфраструктурі вздовж узбережжя Балтійського моря. За даними Bloomberg, російський оператор нафтопроводів "Транснефть" не надав коментаря щодо відновлення роботи термінала.

Раніше Bloomberg повідомляв, що супутникові знімки не фіксували видимих пошкоджень саме на нафтотерміналі "Транснефти" в усть-лузі, хоча сліди пожеж були помітні на сусідніх енергетичних об’єктах. Водночас Україна продовжує атаки на російську нафтову інфраструктуру в Балтійському регіоні, намагаючись ускладнити експорт і зменшити нафтові доходи рф.

Відновлення стабільних відвантажень з усть-луги може частково послабити напругу на світовому нафтовому ринку. Це відбувається на тлі зростання цін на енергоносії через бойові дії на Близькому Сході та ризики для морської логістики в районі Ормузької протоки.

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Україна